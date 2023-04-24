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Пелёвина Матрона Васильевна

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Место рождения

Языково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

09.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1843

Отец: Василий Антонович

Мать: Марфа Тихоновна

Языково, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1867

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1871

Сын: Пелёвин Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1875

Дочь: Мамаева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелёвин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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