Пелёвина Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1843
Отец: Василий Антонович
Мать: Марфа Тихоновна
Бракосочетание
19.02.1861
Рождение ребёнка
13.10.1867
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Рождение ребёнка
23.02.1871
Сын: Пелёвин Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Рождение ребёнка
24.02.1875
Дочь: Мамаева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пелёвин Василий Фаддеевич
Смерть
Неизвестно