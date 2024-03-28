Казанова (Еськова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Казанова Варвара Михаловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1896
Дочь: Казанова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Казанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1902
Сын: Казанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
26.05.1904
Дочь: Казанова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Казанова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно