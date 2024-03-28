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Казанова (Еськова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Муж: Казанов Михаил Васильев

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Казанова Варвара Михаловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: Казанова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Казанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1902

Сын: Казанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
26.05.1904

Дочь: Казанова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Казанова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Казанов Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно

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