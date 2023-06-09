Буравлева Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1855
Дочь: Буравлева (Буравлева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Буравлев Григорий Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно