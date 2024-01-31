Афанасьева (Енина) Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1986
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Афанасьева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
17.07.1911
Сын: Афанасьев Илья Ильич
Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Афанасьева Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов
Рождение ребёнка
1916
Рождение
26.08.1986
Отец: Енин Кузьма Феоктистов
Мать: Енина Марфа Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно