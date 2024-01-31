Афанасьева (Енина) Марфа Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Енина) Марфа Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Афанасьева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Афанасьев Иван Ильич

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Афанасьев Иван Ильич

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Афанасьев Илья Ильич

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Афанасьева Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение ребёнка
1916

Сын: Афанасьев Иван Ильич

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Иванов

Рождение
26.08.1986

Отец: Енин Кузьма Феоктистов

Мать: Енина Марфа Ананьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Илья Иванов

Смерть
Неизвестно

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