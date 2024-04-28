Моргачев Ефрем Андреевич 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачев Ефрем Андреевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Моргачев Андрей Емельянович

Мать: Моргачева Гликерия (Лукерья) Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Андреев Моргачев и Подгорней слободы Кузьмы Михайлова Фролова жена Авдотья Васильева
Бракосочетание
1858

Жена: Моргачева (Понкратова) Ефимия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Козьма Дмитриев и Антон Наумов... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Моргачева Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: Моргачева (Понкратова) Ефимия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Моргачев Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Моргачева (Понкратова) Ефимия Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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