Моргачев Ефрем Андреевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1838
Рождение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Алексей Андреев Моргачев и Подгорней слободы Кузьмы Михайлова Фролова жена Авдотья Васильева
Бракосочетание
1858
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Козьма Дмитриев и Антон Наумов... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Моргачева Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Моргачева (Понкратова) Ефимия Васильевна
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1861
Сын: Моргачев Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Моргачева (Понкратова) Ефимия Васильевна
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно