Лосев Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Лосев Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лосева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Лосева Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лосева Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
19.05.1804 ст.
Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1805
Дочь: Лосева Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно