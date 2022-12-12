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Лосев Григорий Семенович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лосев Семен Афанасьевич

Мать: Неизвестно Ирина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лосева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Лосева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лосева Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1804 ст.

Сын: Лосев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1805

Дочь: Лосева Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Прасковья Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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