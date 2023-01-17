Неизвестно Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Прасковья Андреевна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лосева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Лосева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лосева Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1804 ст.

Сын: Лосев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1805

Дочь: Лосева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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