Неизвестно Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лосева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Лосева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лосева Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
19.05.1804 ст.
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
26.09.1805
Дочь: Лосева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Лосев Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно