Мещерякова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яндукова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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