Яндукова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яндукова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Михаил Александрович

Мать: Мещерякова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яндукова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Яндуков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яндуков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Яндуков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яндуков Владимир

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