Яндукова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Михаил Александрович
Мать: Мещерякова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яндукова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Яндуков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яндуков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Яндуков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яндуков Владимир