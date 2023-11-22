Кудрявцева (-) Наталья (Стефановна) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (-) Наталья (Стефановна) Степановна

Кудрявцева (-) Наталья (Стефановна) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1900 ст.

Муж: - Пётр Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.05.1903 ст.

Сын: Кудрявцев Алексей Петрович

Отец ребёнка: - Пётр Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: - Пётр Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-55ж)
Смерть
После 1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close