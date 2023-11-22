Кудрявцева (-) Наталья (Стефановна) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.05.1900 ст.
Муж: - Пётр Семёнович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.05.1903 ст.
Сын: Кудрявцев Алексей Петрович
Отец ребёнка: - Пётр Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: - Пётр Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.94-95 (Рождение №-55ж)
Смерть
После 1907