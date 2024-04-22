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Кудрявцев Алексей Петрович

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Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

16.05.1903 ст.

Дата смерти

11.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.

Отец: - Пётр Семёнович

Мать: Кудрявцева Наталья Степановна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Крещение
18.05.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Кудрявцев Иван Петрович - крестьянский сын из д.Крутая (единокровный брат) Крёстная мать: Марфа Мартиновна - крестьянская девица из д.Токариха
Смерть
11.06.1903 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
13.06.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-11м)
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