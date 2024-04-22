Кудрявцев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения16.05.1903 ст.
Дата смерти11.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.
Отец: - Пётр Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Крещение
18.05.1903 ст.
Крёстный отец: Кудрявцев Иван Петрович - крестьянский сын из д.Крутая (единокровный брат) Крёстная мать: Марфа Мартиновна - крестьянская девица из д.Токариха
Смерть
11.06.1903 ст.
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
13.06.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-11м)