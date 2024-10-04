Ширяева Онисимова (Козина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева Онисимова (Козина) Мария Андреевна

Ширяева Онисимова (Козина) Мария Андреевна

Место рождения

Поповка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Василий Стефанович

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Муж: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Ширяев (Онисимов) Иосиф Стефанов

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Стефан Арсеньев Онисимов и законная жена его Мария Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Дочь: (Ширяева) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отметка 19.01.1965г. в метрической книге
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Дочь: (Ширяева Онисимова) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отметка 8.04.1966г. в метрической книге
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Дочь: (Ширяева) Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.

Сын: Ширяев Илларион Степанович

Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.