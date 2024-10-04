Ширяева Онисимова (Козина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Василий Стефанович
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Ширяев (Онисимов) Иосиф Стефанов
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич
Деревни Нератовки крестьянин Стефан Арсеньев Онисимов и законная жена его Мария Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Дочь: (Ширяева) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич
отметка 19.01.1965г. в метрической книге
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Дочь: (Ширяева Онисимова) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич
отметка 8.04.1966г. в метрической книге
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.
Дочь: (Ширяева) Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.
Сын: Ширяев Илларион Степанович
Отец ребёнка: Ширяев Стефан Арсеньевич