Соколова Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Параскева Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1817 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Чумакова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1799

Сын: Соколов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступлением от правоверия родителей сего младенца не сподоблен святаго крещения
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Соколов Семен Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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