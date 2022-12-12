Соколова Параскева Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1817 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Чумакова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
30.03.1799
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
За отступлением от правоверия родителей сего младенца не сподоблен святаго крещения
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Соколов Иван Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1821