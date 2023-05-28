Зотин Леонтий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859 ст.
Отец: Зотин Василий Иванович
Бракосочетание
02.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Сын: Зотин Леонтий Леонтьеваич
Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.
Дочь: (Зотина) Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно