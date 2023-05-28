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Зотин Леонтий Васильевич

Место рождения

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859 ст.

Отец: Зотин Василий Иванович

Мать: Зотина Анастасия Андреевна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1883 ст.

Жена: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.

Сын: Зотин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Сын: Зотин Леонтий Леонтьеваич

Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.

Дочь: (Зотина) Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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