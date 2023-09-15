Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1883 ст.

Муж: Зотин Леонтий Васильевич

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.

Сын: Зотин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Сын: Зотин Леонтий Леонтьеваич

Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close