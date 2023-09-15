Зотина (Перевозова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Сын: Зотин Леонтий Леонтьеваич
Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1893 ст.
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Отец ребёнка: Зотин Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно