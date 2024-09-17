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Ананьев Роман Ильин

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873

Отец: Ананьев Илья Фотиев

Мать: Ананьева (Шачнева) Дарья Васильева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ананьев Павел Романович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ананьева Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Ананьева Гликерия Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Ананьев Яков Романович

Мать ребёнка: Ананьева Гликерия Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
03.05.1915 ст.

Жена: Ананьева Елена Кузьмина

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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