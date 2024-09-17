Ананьев Роман Ильин
Место рождения
Дата рождения01.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ананьева Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Ананьева Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1907
Мать ребёнка: Ананьева Гликерия Петровна
Бракосочетание
03.05.1915 ст.
Жена: Ананьева Елена Кузьмина
Смерть
Неизвестно