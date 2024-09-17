Ананьева Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Роман Ильин

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ананьева Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Ананьев Роман Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Ананьев Яков Романович

Отец ребёнка: Ананьев Роман Ильин

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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