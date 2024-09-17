Ананьева Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Роман Ильин
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ананьева Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Ананьев Роман Ильин
Рождение ребёнка
12.01.1907
Отец ребёнка: Ананьев Роман Ильин
Смерть
Неизвестно