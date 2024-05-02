Пургина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пургина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пургина Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Пургина Минадора Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно