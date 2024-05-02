Пургина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пургин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пургина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пургина Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Пургина Минадора Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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