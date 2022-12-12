Спиридонова Варвара Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.
Дочь: Фомина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Спиридонова Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Илларион Семенович
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно