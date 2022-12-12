Спиридонова Варвара Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Варвара Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.

Дочь: Фомина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Спиридонова Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Илларион Семенович

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Хрисанфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Семен Хрисанфович

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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