Фомина (Спиридонова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Спиридонова) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.11.1899 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1899 ст.

Отец: Спиридонов Семен Хрисанфович

Мать: Спиридонова Варвара Никаноровна

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Фомин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.12.1926

Сын: Фомин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Боркова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Фомин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1962
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