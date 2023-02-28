Фомина (Спиридонова) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.11.1899 ст.
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.12.1926
Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Боркова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Фомин Василий Тимофеевич
Смерть
1962