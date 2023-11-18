Поникаров Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаров Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1930

Дочь: Скороход Людмила Александровна

Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазун Надежда Александровна

Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усанова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникарова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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