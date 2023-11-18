Поникаров Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1930
Дочь: Скороход Людмила Александровна
Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазун Надежда Александровна
Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усанова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Поникарова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно