Гембицкий Александр (Али) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гембицкий Александр (Али)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гембицкий Самуил Александрович

Мать ребёнка: Гембицкая Мерьема Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гембицкая Елена Александровна

Мать ребёнка: Гембицкая Мерьема Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гембицкая София Александровна

Мать ребёнка: Гембицкая Мерьема Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гембицкая Мерьема Ивановна

Смерть
Неизвестно
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