Гембицкая (Якубовская) Мерьема Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гембицкая Елена Александровна
Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гембицкая София Александровна
Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гембицкий Самуил Александрович
Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно