Гембицкая (Якубовская) Мерьема Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гембицкая (Якубовская) Мерьема Ивановна

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Место рождения

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Ян (Ясь, Иван) Амуратович

Мать: Якубовская Айша Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гембицкая Елена Александровна

Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гембицкая София Александровна

Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гембицкий Самуил Александрович

Отец ребёнка: Гембицкий Александр (Али)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гембицкий Александр (Али)

Смерть
Неизвестно
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