Сухарева (Богданова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Богданова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1923

Дата смерти

15.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923

Отец: не указан

Мать: Богданова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
15.04.1943

Дочь: Озорина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1945

Сын: Сухарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1946

Дочь: Сухарева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Иван Петрович

Смерть
15.06.2003
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