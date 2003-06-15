Сухарева (Богданова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1923
Дата смерти15.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1943
Дочь: Озорина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1945
Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1946
Дочь: Сухарева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2003