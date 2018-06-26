Озорина (Сухарева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорина (Сухарева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1943

Дата смерти

26.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1943

Отец: Сухарев Иван Петрович

Мать: Сухарева Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.10.1968

Дочь: Логинова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Озорин Юрий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Был город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорин Юрий Николаевич

Смерть
26.06.2018
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