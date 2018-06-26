Озорина (Сухарева) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1943
Дата смерти26.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1943
Отец: Сухарев Иван Петрович
Мать: Сухарева Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1968
Дочь: Логинова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Озорин Юрий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Был город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2018