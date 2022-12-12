Можайский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1863
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1922
Место жительства
По 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1922