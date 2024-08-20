Джемисюк Шевчик Домникия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.01.1797
Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.
Сын: Джемесюк Шевчик Фома Кондратьевич
Отец ребёнка: Джемисюк Шевчик Кондрат Петрович
Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно