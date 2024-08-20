Джемисюк Шевчик Домникия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джемисюк Шевчик Домникия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.01.1797

Муж: Джемисюк Шевчик Кондрат Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.

Сын: Джемесюк Шевчик Фома Кондратьевич

Отец ребёнка: Джемисюк Шевчик Кондрат Петрович

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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