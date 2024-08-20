Джемесюк Шевчик Фома Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1797 ст.
Дата смерти15.09.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1797 ст.
Бракосочетание
03.02.1819 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.
Сын: Джемесюк Шевчик Федот (Феодосий) Фомович
Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
11.09.1827 ст.
Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна
Рождение ребёнка
18.02.1833 ст.
Дочь: Нестерук (Жумисюк) Мария Фомовна
Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна
Смерть
15.09.1860 ст.