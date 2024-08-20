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Джемесюк Шевчик Фома Кондратьевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

06.10.1797 ст.

Дата смерти

15.09.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1797 ст.

Отец: Джемисюк Шевчик Кондрат Петрович

Мать: Джемисюк Шевчик Домникия Иосифовна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
03.02.1819 ст.

Жена: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.

Сын: Джемесюк Шевчик Федот (Феодосий) Фомович

Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
11.09.1827 ст.

Сын: Джемесюк Захар Фомович

Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
18.02.1833 ст.

Дочь: Нестерук (Жумисюк) Мария Фомовна

Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Коваль) Феврония Захаровна

Горошков, Київська область
Смерть
15.09.1860 ст.
Горошков, Київська область

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