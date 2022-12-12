Анисимова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1941
Бракосочетание
07.01.1963
Рождение ребёнка
07.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1966
Дочь: Анисимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович