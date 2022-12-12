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Анисимова Нина Александровна

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Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.01.1941

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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1966 г.р.
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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1941

Отец: Мешков Александр Матвеевич

Мать: Мешкова Таисия Ивановна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.01.1963

Муж: Анисимов Алексей Иванович

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1966

Дочь: Анисимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Иванович

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
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