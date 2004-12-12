Анисимов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1940
Дата смерти12.12.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1940
Бракосочетание
07.01.1963
Рождение ребёнка
07.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1966
Дочь: Анисимова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна
Смерть
12.12.2004