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Анисимов Алексей Иванович

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Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.04.1940

Дата смерти

12.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1940

Отец: Анисимов Иван Семёнович

Мать: Анисимова Татьяна Андреевна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.01.1963

Жена: Анисимова Нина Александровна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1966

Дочь: Анисимова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Нина Александровна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
12.12.2004
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