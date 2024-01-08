Шепилевский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепилевский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепилевский Данила Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: (Шепилевская) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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