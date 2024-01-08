Шепилевский Данила Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепилевский Данила Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шепилевский Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курленкова Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
10.11.1921

Сын: Шепелевский Василий Данилович

Мать ребёнка: Домна

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