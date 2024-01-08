Шепилевский Данила Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шепилевский Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курленкова Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
10.11.1921
Сын: Шепелевский Василий Данилович
Мать ребёнка: Домна