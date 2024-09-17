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Сёмичев Василий Степанович

Место рождения

Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1915 год | 209
Место жительства
Неизвестно
Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупышева (Сёмичева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмичев Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна

Бракосочетание
18.02.1903

Жена: Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1903 год | 10
Смерть
Неизвестно

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