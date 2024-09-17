Сёмичев Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1915 год | 209
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупышева (Сёмичева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сёмичев Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна
Бракосочетание
18.02.1903
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1903 год | 10
Смерть
Неизвестно