Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882
Отец: Соловьев Михаил Иванович
Мать: Соловьева Агния Ивановна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 24 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 19
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупышева (Сёмичева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сёмичев Василий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сёмичев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Сёмичев Василий Степанович
Крещение
25.12.1882
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 19
Бракосочетание
18.02.1903
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1903 год | 10
Смерть
Неизвестно