Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна

Сёмичева (Соловьева) Евгения Михайловна

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882

Отец: Соловьев Михаил Иванович

Мать: Соловьева Агния Ивановна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 24 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 19
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупышева (Сёмичева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сёмичев Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмичев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Сёмичев Василий Степанович

Крещение
25.12.1882
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 19
Бракосочетание
18.02.1903

Муж: Сёмичев Василий Степанович

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1903 год | 10
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.