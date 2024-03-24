Павлова (Белова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Белова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Павлова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович

Головино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Павлова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович

Головино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Павлов Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Павлов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно

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