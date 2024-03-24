Павлова (Белова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Павлова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Павлова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Павлов Сергей Степанович
Смерть
Неизвестно