Золотухина (Ткачева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Ткачева) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1959

Дата смерти

13.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959

Отец: Ткачев Пётр Иванович

Мать: Ткачева Агреппина (Нина) Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1981

Дочь: Орлова Алёна Геннадьевна

Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Константинович

п.Кодинский, Красноярского края
Рождение ребёнка
18.10.1985

Дочь: Шастина Наталья Валериевна

Отец ребёнка: Гаудешюс Валерий Альфонсович

Донецкая область, г. Докучаевск
Рождение ребёнка
15.09.1997

Сын: Гаудешюс Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.07.2021
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