Золотухина (Ткачева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1959
Дата смерти13.07.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959
Рождение ребёнка
18.01.1981
Дочь: Орлова Алёна Геннадьевна
Отец ребёнка: Золотухин Геннадий Константинович
п.Кодинский, Красноярского края
Рождение ребёнка
18.10.1985
Дочь: Шастина Наталья Валериевна
Отец ребёнка: Гаудешюс Валерий Альфонсович
Донецкая область, г. Докучаевск
Рождение ребёнка
15.09.1997
Сын: Гаудешюс Андрей Николаевич
Смерть
13.07.2021