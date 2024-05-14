Соколова (Федюнина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Федюнина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

26.06.1987

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Федюнин Александр Сергеевич

Мать: Федюнина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Владимир Григорьевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
26.06.1987
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области

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