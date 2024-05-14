Соколова (Федюнина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти26.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Рождение ребёнка
16.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Владимир Григорьевич
Смерть
26.06.1987
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области