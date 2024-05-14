Федюнина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедюнина Евдокия Михайловна

Федюнина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1906

Дата смерти

24.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Соколова (Федюнина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Федюнин Александр Сергеевич

Смерть
24.07.1975
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.