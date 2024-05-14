Федюнина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1906
Дата смерти24.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Соколова (Федюнина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Федюнин Александр Сергеевич
Смерть
24.07.1975
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области