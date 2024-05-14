Федюнин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюнин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1906

Дата смерти

05.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Соколова (Федюнина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Федюнина Евдокия Михайловна

Призыв на военную службу
11.11.1941
Серпухов, Серпухов, Московская область
Источник Военкомат МО, дело 11003984
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны 2 степени. Источник: архив ЦАМО ящик/дело: шкаф 90, ящик 21
Смерть
05.09.1981
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области

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