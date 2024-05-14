Федюнин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1906
Дата смерти05.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Соколова (Федюнина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Федюнина Евдокия Михайловна
Призыв на военную службу
11.11.1941
Источник Военкомат МО, дело 11003984
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны 2 степени. Источник: архив ЦАМО ящик/дело: шкаф 90, ящик 21
Смерть
05.09.1981
Захоронение - Бутурлинское кладбище, д.Бутурлино, г.Серпухов Московской области