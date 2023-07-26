Федотовский Василий Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотовский Нестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотовский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотовский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотовский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотовский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотовский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно