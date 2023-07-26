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Федотовский Василий Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотовский Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотовский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотовский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотовский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотовский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотовский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно

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