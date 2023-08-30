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Федотовский Анатолий Васильевич
Федотовский Анатолий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федотовский Василий Несторович
Мать
Федотовская (Сонина) Елизавета Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Федотовский Василий Несторович
Мать:
Федотовская Елизавета Васильевна
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