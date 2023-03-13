Ильинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ильинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ильинъ Потапъ
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ильинъ Ефремъ
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ильинъ Павелъ
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ильинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Ильина) Лукерья
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ильина) Офимья
Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова