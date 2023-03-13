Ильинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Оксинья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ильинъ Потапъ

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинъ Ефремъ

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ильинъ Павелъ

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ильинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Ильина) Лукерья

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ильина) Офимья

Мать ребёнка: Ильина Оксинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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