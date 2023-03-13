Ильина Оксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ильинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ильинъ Потапъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ильинъ Ефремъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ильинъ Павелъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ильинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Ильина) Лукерья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ильина) Офимья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ