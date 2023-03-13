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Ильина Оксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ильинъ Потапъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ильинъ Павелъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ильинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Ильина) Лукерья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ильина) Офимья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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