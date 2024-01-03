Хрюкова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрюков Сергей
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Спирина (Хрюкова) Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Хрюков Сергей
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Хрюков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Хрюков Сергей
Рождение ребёнка
Около 1921
Отец ребёнка: Хрюков Сергей
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: (Хрюкова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Хрюков Сергей
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Рудницкая (Хрюкова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Хрюков Сергей
Смерть
Около 1945