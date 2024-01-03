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Хрюкова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрюков Сергей

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Спирина (Хрюкова) Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Хрюков Сергей

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Хрюков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Хрюков Сергей

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Хрюков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Хрюков Сергей

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Хрюкова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Хрюков Сергей

Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Рудницкая (Хрюкова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Хрюков Сергей

Смерть
Около 1945

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