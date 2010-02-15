Рудницкая (Хрюкова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая (Хрюкова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

15.02.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: Хрюков Сергей

Мать: Хрюкова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудницкий Аркадий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудницкий Аркадий Яковлевич

Смерть
15.02.2010
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

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