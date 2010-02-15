Рудницкая (Хрюкова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1928
Дата смерти15.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Отец: Хрюков Сергей
Мать: Хрюкова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудницкий Аркадий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2010
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область