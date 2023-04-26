Иванов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Дмитриевич
Мать: Иванова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова (Иванова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1983
Мать ребёнка: Иванова Ольга Николаевна