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Иванов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Дмитриевич

Мать: Иванова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова (Иванова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1983

Сын: Иванов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Ольга Николаевна

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