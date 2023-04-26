Иванова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпекин Алексей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно