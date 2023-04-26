Иванова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпекин Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпекин Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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