Дерр (Емихиль) Анна Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерр (Емихиль) Анна Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1771 по 1774

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1773 по 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуман Иоганн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерр Адам

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шуман Христиан

Отец ребёнка: Шуман Иоганн

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шуман Михаэль

Отец ребёнка: Шуман Иоганн

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дерр Анна Барбара

Отец ребёнка: Дерр Адам

Рождение ребёнка
С 1799 по 1800

Сын: Дерр Иоганнес

Отец ребёнка: Дерр Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
С 1801 по 1802

Сын: Дерр Конрад

Отец ребёнка: Дерр Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
С 1834 по 1850
Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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