Дерр (Емихиль) Анна Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1771 по 1774
Дата смертиС 1834 по 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуман Иоганн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дерр Адам
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шуман Христиан
Отец ребёнка: Шуман Иоганн
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шуман Михаэль
Отец ребёнка: Шуман Иоганн
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дерр Анна Барбара
Отец ребёнка: Дерр Адам
Рождение ребёнка
С 1799 по 1800
Сын: Дерр Иоганнес
Отец ребёнка: Дерр Адам
Рождение ребёнка
С 1801 по 1802
Сын: Дерр Конрад
Отец ребёнка: Дерр Адам
Смерть
С 1834 по 1850