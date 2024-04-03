Хренов Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Хренов Василий Карпов
Мать: Хренова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.?.1830
Жена: Хренова Христина1-Я Жена
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Рождение ребёнка
12.03.1844
Дочь: (Хренова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Хренова Агафья Никитина 2-Я Жена
Смерть
Неизвестно