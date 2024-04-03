Хренов Иван Васильев 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Хренов Василий Карпов

Мать: Хренова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Агафья Никитина 2-Я Жена

Бракосочетание
20.?.1830

Жена: Хренова Христина1-Я Жена

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Рождение ребёнка
12.03.1844

Дочь: (Хренова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Хренова Агафья Никитина 2-Я Жена

Смерть
Неизвестно

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