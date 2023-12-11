Семейкина (Никитенкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Никитенкова) Татьяна

Место рождения

Тарасово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1935

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935

Отец: Никитенков Александр

Мать: Евдокия

Тарасово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1961

Дочь: Бидная Наталья

Отец ребёнка: Семейкин Василий

Рибшево-2, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1963

Дочь: Хаметова Валентина

Отец ребёнка: Семейкин Василий

Рибшево-2, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1992
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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