Семейкина (Никитенкова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения17.08.1935
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935
Отец: Никитенков Александр
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
04.06.1961
Дочь: Бидная Наталья
Отец ребёнка: Семейкин Василий
Рождение ребёнка
09.09.1963
Дочь: Хаметова Валентина
Отец ребёнка: Семейкин Василий
Смерть
1992
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область